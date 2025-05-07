الأربعاء 07 مايو 2025
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع بالقاهرة

جدول امتحانات الفصل
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى، فيتو

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢١ مايو إلي ٤ يونيه ٢٠٢٥.

 

جدول امتحانات التعليم الإعدادي في الأقصر (عام ومهني)

جدول امتحانات التعليم الثانوي في الأقصر (عام وتربية خاصة )


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع  للفصل الدراسى الثانى


وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى "الصم وضعاف السمع"  كالآتى:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية والتربية الدينية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة علم أصول الصناعة

يوم الإثنين 2 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الثلاثاء 3 يونيو: مادة الرياضيات ومادة الرسم الفنى

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة العلوم


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت سماح إبراهيم مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في  الفترة من الأربعاء  ٢١ مايو  إلى الثلاثاء ٢٧ مايو، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس ٢٢ مايو إلى الاثنين ٢٦ مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت ٣١ مايو  حتى الاربعاء ٤ يونيو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت  ١٧ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء  والأربعاء الموافقين ٢٠، ٢١ مايو، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت ١٧ مايو حتى الأربعاء ٢١ مايو،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت ١٧ مايو إلى يوم الإثنين ١٩ مايو، كما سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا  من يوم الأحد ١١ مايو حتى الخميس ١٥ مايو، بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد ١٨ مايو حتى الخميس ٢٢ مايو.

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