الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

مدبولي يكشف حقيقة سيطرة مواني أبو ظبي على الممر الملاحي لقناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن كل المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الإيجابي رغم كل التحديات والظروف الإقليمية والعالمية.

ولفت مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلى أن الاتفاق مع مواني أبوظبي في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أثار بلبلة، وقال البعض: بتمكنوا كيان هيتحكم في المواني وقناة السويس، بس إحنا بنوضح إن إحنا عندنا هيئة قناة السويس وعندنا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إحنا بنعمل تنمية في الأراضي والمناطق اللي على جانبي قناة السويس، عندنا أكبر منطقتين السخنة وشرق بورسعيد بنعمل فيهم أنشطة صناعية ولوجستية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة لإنشاء مصانع وتشغيل أبناء الوطن والإنتاج والتصدير، وبالتالي نشهد توقيع عقود في المنطقة المهمة، وبالنسبة لعقد مواني أبو ظبي فهو اتفاق بنظام المطور في الإطار الصناعي، من خلال إنشاء المصانع ثم التشغيل وهذا ليس العقد الوحيد، لدينا 14 مطورا صناعيا آخر في السخنة وشرق بورسعيد، ونحاول تعظيم الاستفادة من الممر الملاحي من خلال تنمية أرض فضاء وتشغيل الآلاف من المصريين والمساهمة في تشغيل الآلاف المصريين، والعقود التي تتم حق انتفاع والقانون لا يتيح التميلك".


وأكد: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي والمنطقة الاقتصادية التي نقوم فيها بتنمية الأرض الفضاء من خلال إنشاء مناطق لوجستية وأراضٍ صناعية.

وأشار إلى تنظيم منتدى بنهاية العام لجذب عدد من الشركات والاستثمارات الأمريكية ومنها شركة "فيزا" للعمل في مصر وضخ استثمارات كبيرة.
 

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