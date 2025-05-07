البترول: لا يوجد مشكلة في البنزين، وتعليق مفاجئ من رئيس الوزراء

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك لجنة مشكلة للتأكد من جودة البنزين المكرر محليا بشهادات المنشأ وحسب المواصفات القياسية، والتفتيش على محطات الوقود، وشحنات البنزين المستوردة من 16 إبريل الماضي، وذلك بعد شكاوى من البنزين المغشوش.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء، أنه حتى الآن نتائج عينات فحص البنزين جاءت سلبية ولا يوجد أي مشكلة بها.

وأضاف: فحصنا حتى الآن 220 عينة بنزين وفقا لشكاوى المواطنين وجميعها سلبية، ونعلن بمنتهى الشفافية ما ستسفر عنه التحقيقات.

من جانبه، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا إنه بمجرد ما جاءتنا الشكاوى فإننا نتأكد من الشحنات الكبيرة القادمة من الخارج.



وتابع أنه من الوارد أن يكون قد حدثت مشاكل في فترة زمنية معينة من 3 إلى 5 أيام وأشدد على المسئولين في وزارة البترول وأناشد المواطنين إبلاغنا عن محطات الوقود التي بها مشكلة من أجل التحرك

أول لما هنعرف المشكلة سنعلن ما تم ولدينا العقوبات طبقا للقانون ننفذها في حال حدوث أي مشكلة أو تجاوز بمحطات الوقود".



وأكد أنه من الواضح حدوث خلل في فترة زمنية محددة ونحن نتابع ذلك وسنعلن كل شيء بشفافية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.