الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

البترول: لا يوجد مشكلة في البنزين، وتعليق مفاجئ من رئيس الوزراء

البنزين، فيتو
البنزين، فيتو

قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك لجنة مشكلة للتأكد من جودة البنزين المكرر محليا بشهادات المنشأ وحسب المواصفات القياسية، والتفتيش على محطات الوقود، وشحنات البنزين المستوردة من 16 إبريل الماضي، وذلك بعد شكاوى من البنزين المغشوش.

 وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء، أنه حتى الآن نتائج عينات فحص البنزين جاءت سلبية ولا يوجد أي مشكلة بها.

وأضاف: فحصنا حتى الآن 220 عينة بنزين وفقا لشكاوى المواطنين وجميعها سلبية، ونعلن بمنتهى الشفافية ما ستسفر عنه التحقيقات.

من جانبه، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا إنه بمجرد ما جاءتنا الشكاوى فإننا نتأكد من الشحنات الكبيرة القادمة من الخارج.


وتابع أنه من الوارد أن يكون قد حدثت مشاكل في فترة زمنية معينة من 3 إلى 5 أيام وأشدد على المسئولين في وزارة البترول وأناشد المواطنين إبلاغنا عن محطات الوقود التي بها مشكلة من أجل التحرك 
أول لما هنعرف المشكلة سنعلن ما تم ولدينا العقوبات طبقا للقانون ننفذها في حال حدوث أي مشكلة أو تجاوز بمحطات الوقود".


وأكد أنه من الواضح حدوث خلل في فترة زمنية محددة ونحن نتابع ذلك وسنعلن كل شيء بشفافية".

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البترول البنزين البنزين المغشوش رئيس الوزراء مدبولى محطات الوقود

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