وزيرة التضامن: زيادة اعتماد "تكافل وكرامة" بإجمالي 11 مليار جنيه

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على مبلغ 53 مليار و632 مليون جنيه قيمة استخدامات الديوان العام للسنة المالية 2025-2026 مقابل 39 مليار جنيه و445 مليون جنيه للسنة المالية 2024-2025، وتبلغ قيمة الزيادة مبلغ 14 مليار و186 مليون جنيه.

مشروع موازنة العام المالي 2025-2026

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لعدد 15 ألف رائدة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.

وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، شريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، نبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، وحسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

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