الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد خلال أيام وننتظر اتفاقا سعوديا قريبا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، وفقا لما هو محدد، خلال الأيام المقبلة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، إلى أنه يتابع بصورة يومية التطورات التي تحدث إقليميا وما تم الإعلان عنه من قبل الحوثيين بعدم استهداف أي سفينة يشجع على عودة الحياة بصورة طبيعية بالبحر الأحمر وبالفعل هيئة قناة السويس بدأت التواصل مع شركات السفن لعودة الحركة لطبيعتها.


وأضاف أن الاتفاقيات الاستثمارية مع الجانب السعودي مرتبطة بالقطاع الخاص في البلدين، ونأمل التوصل إلى اتفاق قريبا، حيث تم عرض قطاعات استثمارية كثيرة على السعودية وهم في مرحلة الدراسة حاليا.

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