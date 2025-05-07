مدبولي عن قانون الإيجار القديم: الموقف متشابك ومعقد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة انحياز الحكومة في قانون الإيجار القديم لطرف الملاك على حساب المستأجرين.

وقال “مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “أتابع كل ما يثار بشأن ملف قانون الإيجارات القديم، وبناءً على حكم المحكمة الدستورية حاولنا كحكومة وضع إطار يحقق الحفاظ على حقوق الملكية للملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، وهو ملف شديد التعقيد وقوانين منذ الخمسينيات والستينيات، وندرك تشابك وتعقد الموقف على الأرض، ولسنا مع طرف ضد طرف”.

وتابع: "البرلمان يعمل المسودة التي قمنا بإرسالها، وأتابع مع وزير الشئون النيابية جلسات الاستماع للمستأجرين والملاك ونهدف للخروج بقانون متوازن يضمن الحقوق المشتركة".

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