وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجية آمن

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن احتياطي مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأكد وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن احتياطي السلع الاستراتيجية آمن، حيث تصل اللحوم لأكثر من 6 أشهر، والسكر لأكثر من 14 شهرا.

وتابع: التعاقد على 4 آلاف طن دواجن و6 آلاف طن لحوم مجمدة، كما يتم حاليا الإعداد لإقامة شوادر عيد الأضحى اعتبارًا من 20 مايو.

وأكد وزير التموين: إن إجمالي التوريد المحلي للقمح حتى الاَن وصل إلى 1.5 مليون طن.



وأضاف: “وضعنا سعر جذاب للقمح المحلي 2200 جنيه للأردب وهو يفوق السعر العالمي، وهو ما جعل المزارعين زيادة أعمال التوريد وسنصل إلى رقم جيد”، متابعا: " نأمل في موسم يفوق 4 ملايين طن قمح".

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