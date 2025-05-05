استمرار حملات الإزالة لمخالفات البناء بمركز بلبيس محافظة الشرقية

كلف اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس بشن حملات الإزالة لرصد وإزالة التعديات بالمباني المخالفة، حيث يتم إزالتها فورا، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الوحدة المحلية بغيتة تزيل تعديا على قيراطين

وأكد شاكر قيام رئيس الوحدة المحلية بقرية غيتة وقسم الازالة بالوحدة بالتصدي لحالة بناء في المهد لإزالة سور مبني بالدبش الأبيض على مساحة 2 قيراطين بقرية تل روزن التابعة لذات الوحدة المحلية بمحافظة الشرقية

إعادة الأرض المعتدى عليها للزراعة

وتمت الإزالة كليا من خلال اللودر، وذلك لإعادة الارض المعندى عليها للزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف معلنا تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين بكل حزم وقوة حفاظا على هيبة الدولة وتطبيق القانون

متابعة توريد القمح بشونة البنك الزراعى

كما كلف شاكر رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف بتفقد شونة البنك الزراعي بأولاد سيف لمتابعة عمليات توريد واستلام الأقماح من المزارعين، والتأكد من جاهزية الشونة والوقوف علي أي معوقات، والتاكيد علي لجنة الفرز والاستلام أن تكون كافة الإجراءات الوقائية قد اتخذت لضمان الحفاظ علي جودة وسلامة الأقماح أثناء فترة التخزين بالشونة وتقليل نسبة الفاقد منها

العمل على متابعة الإنارة العامة بالمركز

كما كلف رئيس مركز ومدينة بلبيس رؤساء الوحدات باستمرار العمل علي منظومة الإنارة العامة وكافة المحاور والاتجاهات على قدم وساق لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمركز بلبيس، وقام رئيس الوحدة المحلية أنشاص الرمل ورئيس الوحدة المحلية كفر إبراهيم العايدي والوحدة المحلية اولاد سيف بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بكافة الطرق ومداخل القري والعزب التابعة لها

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