بريطانيا تعرض على الهند وباكستان الوساطة لخفض التصعيد

عرضت بريطانيا قبل قليل، على كل من الهند وباكستان الوساطة لخفض التصعيد، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.

إسقاط خمس طائرات هندية

وكان وزير الدفاع الباكستانى، خواجة محمد أسيف، أعلن فى تصريحات نقلتها سى إن إن، أن قواته تمكنت من إسقاط خمس طائرات هندية، ردا على الهجوم الذي شنته نيودلهى فجر اليوم الأربعاء ضد مواقع فى إقليم كشمير الواقع تحت إدارة باكستان.

عملية عسكرية تحمل اسم السندور

وكانت وزارة الدفاع الهندية أعلنت في بيان فى وقت سابق، أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالجام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية في عملية عسكرية تحمل اسم "السندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع، فيما أشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

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