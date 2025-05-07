الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

تفحم شخص في حريق ورشة في الهرم والمعمل الجنائي يفحص

تفحم شخص بورشة في
تفحم شخص بورشة في الهرم، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق نشب داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الهرم، وأسفر عن تفحم شخص وتم نقله إلى المستشفى العام.

وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها فور تمكنها من السيطرة على الحريق.
 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة في الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص ونقل إلى المستشفى.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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المعمل الجنائي أمن الجيزة قسم شرطة الهرم الحماية المدنية

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