شاهد، لحظة اندلاع حريق ضخم في مستودع بالعاصمة الإيرانية طهران

حريق ضخم في طهران، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة اندلاع حريق هائل في العاصمة الإيرانية طهران، حيث اشتعلت النار في إحدى المستودعات، وظهرت أعمدة كثيفة من الدخان المتصاعد جراء الحريق.

اندلاع حريق ضخم في إيران

وأعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال ملكي، أن الحريق الهائل الذي اندلع صباح اليوم، الثلاثاء، وقع في مستودع لقطع غيار الدراجات النارية، الواقع في شارع مولوي، وسط العاصمة الإيرانية طهران.

إندلاع حريق ضخم في إيران، فيتو

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" أن جلال ملكي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، أكد أن النار اشتعلت في الساعة 10:33 صباح اليوم اليوم، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في مستودع بشارع مولوي عند تقاطع شارع ولي عصر، وتم إرسال خمسة مراكز إطفاء إلى مكان الحادث.

إشتعال كامل لمستودع تخزين قطع غيار بإيران

وأضاف ملكي أن "الحادث وقع في مستودع لقطع غيار الدراجات النارية. وهناك محاولات للسيطرة على النيران، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو وفيات حتى الآن".

‼️🚨وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق كبير في مستودع لقطع غيار الدراجات النارية في شارع مولوي في طهران. pic.twitter.com/KAiOxIY2ZN — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 6, 2025

وبحسب التحقيقات الأولية، اندلعت النيران في عدد من المستودعات المخصصة لتخزين قطع غيار الدراجات النارية، والتي كانت تقع في ساحات منازل سكنية؛ ما أدى إلى اشتعال كامل في أسقفها المصنوعة من الصفيح، كما امتد الحريق إلى الطابقين الثاني والثالث من مبنى سكني مكوّن من ثلاثة طوابق مقابل تلك المستودعات".

وأكد جلال ملكي أن عمليات السيطرة على الحريق الضخم لا تزال جارية، لكن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء جزء كبير من النيران. ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الحادث.

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