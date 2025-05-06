السيطرة علي حريق هائل التهم شونة لقطع غيار السيارات دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق هائل، اندلع في شونة لتخزين قطع غيار السيارات على طريق أجا – القاهرة في محافظة الدقهلية، بالقرب من مدخل مدينة أجا من اتجاه الطريق السريع بمحافظة الدقهلية، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

السيطرة علي حريق في شونة قطع غيار باجا

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أجا بلاغًا بنشوب حريق في شونة قطع غيار سيارات، وتصاعد كثيف للنيران والدخان بالمنطقة الواقعة قرب مدخل مدينة أجا اتجاه الطريق السريع.

إسعاف واطفاء وقوة أمنية بموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع في شونة تُعرف باسم "شونة السولية"، والمملوكة للمواطن محمد مختار السولية، والمتخصصة في تخزين قطع غيار السيارات.



فيما يواصل رجال الإطفاء اعمال السيطرة على الحريق.

فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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