الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على سائق متهم بالتحرش بطفل في الهرم

ضبط سائق متهم بمحاولة
ضبط سائق متهم بمحاولة هتك عرض طفل في الهرم، فيتو

 تحفظت أجهزة البحث الجنائي على سائق توك توك متهم بمحاولة هتك عرض طفل في إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم، وذلك عقب أن حرر والد الطفل محضرا ضد المتهم، عقب أن تمكن الأهالي من ضبطته وهو يحاول هتك عرض نجله بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 

وجار عرضه على النيابة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، مفاده تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم المقدم مصطفى الدكر، بلاغًا من عامل (40 عامًا)، ونجله (14 عامًا) وبرفقتهما سائق توكتوك عمره 50 عامًا.

وأكد العامل ونجله التضرر من سائق التكتوك لقيامه بتتبع الطفل والدخول خلفه لمدخل العقار ومحاولة التعدي على الطفل لكنه صرخ فأمسك الأهالي بالمتهم ولقنوه علقة ساخنة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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