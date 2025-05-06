التحفظ على سائق متهم بالتحرش بطفل في الهرم

تحفظت أجهزة البحث الجنائي على سائق توك توك متهم بمحاولة هتك عرض طفل في إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم، وذلك عقب أن حرر والد الطفل محضرا ضد المتهم، عقب أن تمكن الأهالي من ضبطته وهو يحاول هتك عرض نجله بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وجار عرضه على النيابة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، مفاده تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم المقدم مصطفى الدكر، بلاغًا من عامل (40 عامًا)، ونجله (14 عامًا) وبرفقتهما سائق توكتوك عمره 50 عامًا.

وأكد العامل ونجله التضرر من سائق التكتوك لقيامه بتتبع الطفل والدخول خلفه لمدخل العقار ومحاولة التعدي على الطفل لكنه صرخ فأمسك الأهالي بالمتهم ولقنوه علقة ساخنة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.