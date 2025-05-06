الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

تقرير المرور بحريق أتوبيس بالمرج: لم يتم الكشف على المركبة أو صيانتها منذ فترة

حريق اتوبيس، فيتو
حريق اتوبيس، فيتو

كشف تقرير المرور حول حريق نشب داخل أتوبيس أثناء مروره بمنطقة نزلة الأمير أعلى الطريق الدائري في المرج، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو المارة أن المركبة قديمة، ولم يتم عمل صيانة لها منذ فترة كبيرة ولم يتم الكشف عليها قبل الخروج للعمل. 

وقال سائق الأتوبيس: إن المركبة كانت قديمة ويرجح أن ماسا كهربائيا وراء الحريق ولا يعرف السبب الحقيقي.

وأضاف أنه فور استنشاقه رائحة الدخان توقف وأنزل جميع الركاب بسرعة وأبلغ المطافئ التي حضرت ونجحت في إخماد النيران.

نشوب حريق أتوبيس أعلى دائري المرج

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق أتوبيس أعلى دائري المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارة إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

وبالفحص تبين تفحم الأتوبيس بالكامل وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الدائري في المرج المرج غرفة عمليات النجدة بالقاهرة النيابة العامة

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