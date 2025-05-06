أزمة أطباء امتياز قصر العيني تتجدد والإدارة ترفض مطالبهم

تجددت أزمة أطباء الامتياز بكلية طب قصر العيني مرة أخرى، واعتبروا أن ما فعلته الإدارة في اجتماعها الدوري الأول كان محاولة لتسويف المشكلة.

تفاصيل أزمة أطباء الامتياز بقصر العيني

وكان أطباء الامتياز تقدموا بعدة مطالب في الاجتماع الدوري الأول الذي حضره عدد منهم مع المسئولين عن مستشفيات جامعة القاهرة تمثلت في الآتي:

1- إلغاء بصمة الانصراف من جميع الأقسام.

2- وضع برنامج تدريبي واضح يضمن لطبيب الامتياز حقه في التعليم والاستفادة

3- رفع مرتب الامتياز إلى 80% من مرتب النائب كما ينص القانون رقم 153 لسنة 2019 ( 6400 جنيه بدلًا من 2600)..

4- وجود لائحة بالمهام المطلوبة من طبيب الامتياز للحد من الأعمال التي يتم طلبها منه والتي لا تمت للبرنامج التعليمي بصلة (مثل توصيل عينات التحاليل وحجز أكياس الدم وغيرها)

وقال مجموعة من أطباء امتياز قصر العيني في منشور جديد، إنه بعد مناقشة مشكلتهم مع الإدارة، تمت كتابة طلب رسمي بجميع المطالب والمشاكلات التي واجهتهم وشرحها وإيضاح تأثيرها السلبي عليهم، والتي وصفوها بأنها تعيق عمل برنامجهم التدريبي بشكل كبير في أهم فترة تدريبية للطبيب.

وأكد الأطباء أن الإدارة رفضت جميع مطالبهم تجاهلتها وقامت بتسويفها.

الاجتماع الدوري الأول لأطباء الامتياز

وقال الأطباء في منشور جديد: "بعد الاجتماع كان هناك وعود من جانب الإدارة بالنظر في هذه المطالب وحل المشاكل التي تواجهنا، وكان هناك وعد رسمي بإصدار لائحة تتضمن برنامج تدريبي واضح لأطباء الامتياز تحت إشراف الأطباء الأكبر، ووعد رسمي بإيجاد حل لمنظومة البصمة التي تعيقنا وتعطلنا عن التدريب، وقد تقدمنا بطلب رسمي بكل هذه المطالب، لكن عندما حاولنا الاستفسار عن الجواب قيل لنا حرفيًا: «مفيش أي حاجة هتتغير»، وبالنسبة للبرنامج التعليمي؟ قيل لنا حرفيا أيضا: «الزقوا في النواب وشوفوا بيعملوا اي واعملوا معاهم".



وسرد الأطباء الواقع الفعلي لهم الآن وحددوه في عدة نقاط جاءت كالتالي:

1- لا يوجد برنامج تعليمي واضح.. ونحضر في أغلب النباطشيات ونقوم ببصمة الحضور، ثم ننتظر موعد بصمة الانصراف دون أي عمل أو مهام، وإذا أوكلت إلينا أي مهام تكون جميعها متعلقة بتوصيل التحاليل وحجز أكياس الدم وحجز أذونات القبول الورقية للمرضى.

2- النباطشيات المسائية تكون العيادات فيها مغلقة ولا توجد عمليات ولامرور على المرضى والمستفى جميعها تكون شبه نائمة ولا يوجد ما نقوم به من عمل، ومع ذلك يتم إلزامنا ببصمة الحضور وانتظار لمدة 8 ساعات حتى موعد بصمة الانصراف.

3- النباطشيات المسائية لايوجد بها مكان للمبيت.. وهذه مشكلة كبيرة للطبيبات اللاتي يضطررن للنوم في استراحات المستشفى في أوقات متأخرة من الليل!

4- بيتم استغلال عدم وجود برنامج تعليمي بطلب أعمال إدارية وفنية لا تمت لنا كأطباء بصلة ولا نتعلم منها شيئا، مثل حجز أكياس الدم وتوصيل التحاليل وتوصيل الاستشارات الورقية ما بين الأقسام وغيرها.. بمعنى أننا نعمل حرفيا كـ medical" helper"!

عميد قصر العيني يعلق على أزمة أطباء الامتياز

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن أطباء الامتياز صدر لهم قرار وزاري ولائحة عام 2023، مؤكدا أنه قبل 2023 لم يكن هناك برنامج تدريبي للامتياز، كما هو الحال مع طلاب الماجستير والدكتوراة.

وقال صلاح:" في عام 2017 كان هناك توجه لتعديل نظام التعليم الطبي على مستوى الجمهورية من نظام 6 سنوات دراسية وسنة امتياز إلى نظام 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز لكي تظل الكليات الطبية في مصر معتمدة في المنظمة العالمية للتعليم الطبي، وأيضا لأن الجزء العملي مهم، والطلاب في حاجة للتدريب قبل الخروج من الكلية وممارسة مهنة الطب".

وأكد أنه بعد اعتماد هذا البرنامج من وزير التعليم العالي أصبح هذا البرنامج واجب النفاذ على جميع كليات الطبية والمستشفيات الجامعية في مصر، لافتا إلى أن تنفيذ البرنامج يتطلب التواجد، ويتطلب التأكد من تنفيذه بالشكل الصحيح وتحقيق المخرجات الخاصة به.

وقال:"من هنا فإن الامتياز لابد وأن يكون طالب وليس طبيب"

وأكد عميد كلية طب قصر العيني أن برنامج الامتياز الجديد سيرفع من كفاءة الطبيب المصري، لأن التدريب التطبيقي العملي قبل ذلك كانت به مشكلة، مشيرا إلى أن شيوخ الطب يعلمون ذلك جيدا.

وأضاف أنه ولم يكن من الأفضل أن يمارس الطبيب المهنة بدون الحصول على ماجستير أو دكتوراة، مؤكدا أن الكلية تقوم مراجعة البرنامج كل فترة وهناك اجتماعات مستمرة وورش عمل، للنظر في البرنامج التدريبي.

وقال:" أطباء وأساتذة قصر العيني قادرون على تخريج أطباء ناجحين ومتفوقين من خلال برنامج تدريبي متميز".

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