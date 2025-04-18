مجلس كلية طب قصر العيني يتخذ قرارات هامة بشأن أزمة أطباء الامتياز

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق البرنامج الإلزامي لأطباء الامتياز، وفقًا للائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2506 بتاريخ 27/9/2023، والذي يقضي بالتدريب لمدة عامين بعد خمس سنوات دراسية.

اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني

وأكد خلال اجتماع مجلس الكلية على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالبرنامج وفق اللوائح المنظمة، وضرورة الالتزام بجداول التدريب، موضحًا أن الهدف من النظام الجديد (2+5) هو تخريج طبيب مؤهل لممارسة المهنة باحترافية بعد انتهاء فترة التدريب.

تفاصيل أزمة أطباء الامتيار بكلية طب قصر العيني

يأتي ذلك على خلفية تداول منشور يفيد بوقف مجموعة من أطباء الامتياز بالكلية عن العمل، بسبب اعتراضهم على بعض الأمور الخاصة بنظام عملهم في الكلية، والتي تتعلق ببصمة الحضور والانصراف، إضافة إلى قضاء فترة النوبتجيات دون أداء أعمال مهمة.

ونفى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، في تصريحات خاصة لـ فيتو، صحة المنشور المتداول، وأكد أن الكلية لم تقم بوقف الأطباء عن العمل، وأن صدور مثل هذا القرار ليس من شأنها.

وعقدت كلية طب قصر العيني اجتماع مجلسها الشهري برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة،

وجه عميد الكلية التهنئة في بداية الاجتماع لأسرة الكلية والجامعة اختفالا باحتفاظ جامعة القاهرة بمكانتها ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا وفق تصنيف QS من بين أكثر من 30 ألف جامعة، وكذلك احتفالا بمرور 198 عامًا على تأسيس كلية طب قصر العيني،أول مدرسة للطب في مصر، والتي تأسست في 18 مارس 1827، وهو ما يتزامن مع يوم الطبيب المصري.

واستمرارا لخطة كلية طب قصر العيني في دعم البحث العلمي، أكد العميد على ضرورة وضع إستراتيجية بحثية جديدة للكلية، موضحا أنه تم إعداد خطة بالأولويات البحثية للأقسام المختلفة وتحديد مؤشرات الإنجاز لهذه الخطة مع الأخذ فى الاعتبار فرص التمويل الداخلية والخارجية سواء محلية أو دولية

استحداث مسار طبي باللغة الفرنسية بقصر العيني

وخلال الاجتماع ناقض المجلس نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة، وانعقاد ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية بها، والتي أسفرت عن استحداث مسار طبي باللغة الفرنسية داخل الكلية اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026،.

وثمن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، جهود الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى فى توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربى فى مجالات البحث العلمى والابتكار.

وأشار عميد الكلية إلى مشاركة الدكتور عبد الحميد الزهيري، أستاذ الأنف والأذن المتفرغ ومستشار العميد للابتكار، والمفوض الرئيسي لمصر فى برنامج "هورايزين أوروبا" بالاتحاد الأوروبي فى المباحثات مع الشركاء الأوربيين، حيث وقّع بالأحرف الأولى اتفاقية شراكة بين مصر والبرنامج، تتيح لمصر التمتع بكافة امتيازات الشراكة الأوروبية حتى قبل التوقيع النهائي المقرر في نوفمبر 2025.

وأكد الزهيري خلال عرضه للشراكة داخل قاعة المجلس أن الاتفاق سيُعزز فرص الباحثين المصريين في المشاركة بالمشروعات الأوروبية، خاصةً في مجال البحث الطبي والابتكار، كما يُعظم الشراكات البحثية مع دول الاتحاد الأوروبي.

قصر العيني يستقبل 25000 حالة خلال عيد الفطر

واشار عميد الكليه إلي أن ما تحقق من جهود داخل مستشفيات قصر العيني خلال فترة عيد الفطر المبارك يعكس روح الالتزام والتفاني من جميع الفرق الطبية والإدارية، مشرآ الي استقبال المستشفيات الي اكثر من 25000 مريض خلال ايام العيد، دليلآ على أن مستشفيات قصر العيني تواصل دورها الوطني والمهني بكفاءة واقتدار."

حضر الاجتماع وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، والسيد أمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية الخاصة بالكلية.

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