طالب طب بيطري يتخلص من حياته بالشرقية ويترك رسالة مؤثرة

أنهى طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق محافظة الشرقية حياته بالقاء نفسه في مياه بحر الحلوات بمركز اولاد صقر لمروره بأزمة نفسية.

طالب طب بيطري ينهي حياته بسبب ضائقة نفسية بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا باستقبال مستشفي أولاد صقر المركزي؛هشام.ع؛22 عاما طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق جثة هامدة.

وبالاتتقال والفحص تبين أن المذكور قد تخلص من حياته بالقاء نفسه في مياه بحر الحلوات بدائرة مركز اولاد صقر بعد أن ترك رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طلب فيها من الجميع مسامحته، مشيرا إلى أنه يمر بضغوط نفسية شديدة لا يعلم أحد بها.

جري التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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