الثلاثاء 29 أبريل 2025
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مصرع شابين غرقا في الشرقية

غرق شابين،فيتو
غرق شابين،فيتو

لقى شابان مصرعهما غرقًا في مياه ترعة بقرية انشاص البصل التابعة لمركزالزقازيق محافظة الشرقية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة شاب غرق بمياه بحر مويس في الشرقية

مياه ترعة انشاص البصل تبتلع شابين

تلقت غرفة عمليات النجدة اخطارا بغرق شابين في مياه ترعة بقرية انشاص البصل التابعة لمركزالزقازيق محافظة الشرقية،وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارات الإسعاف، وانتشال الجثامين واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببا شائعا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:
١- الجهل بالسباحة. 
٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم. 
٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.
٤- الأمواج والتيارات المائية.
٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات. 
٦- الأعشاب والحشائش المائية.
٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.
٨- الإغماء وفقدان الوعي.
٩- الأمراض الخطيرة.
١٠- التقلص العضلي.
١١- الخوف والذعر.
١٢- الإجهاد.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.  

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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