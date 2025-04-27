مناقشة الطبيب الشرعى فى محاكمة المتهم بقتل صديقه بالشرقية

تستمع بعد قليل محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، لشهادة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات في محاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه والتخلص من الجثة بإلقائها في مياه مصرف بدائرة مركزشرطة أبوكبير.

وأجلت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه والتخلص من الجثة بإلقائها في مياه مصرف، لجلسة اليوم لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات.

تفاصيل جريمة مقتل شاب علي يد صديقه بالشرقية

ترجع أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من"محمد عبدالمنعم" 60 عاما (عامل زراعى) مقيم قرية الغابة مركز ابوكبيربتغيب نجله عبدالله 21 عاما طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء الواقعة"محمود.ح"27 عاما وشهرته (محمود ميلانو) صاحب محل أحذية تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه والذى أنهى حياته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بسلاح أبيض، وتخلص من الجثة بإلقائها فى مياه مصرف.

أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على على قتله وأعد لذلك الغرض أداة «ملعقة» فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بتلك الأداة بموضع قتل«العنق» قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما كشفت التحقيقات ان الجاني قام بإحضاردراجة نارية ووضع فيها الجثمان وما يحويه من متعلقات في جوال بلاستيكي ثم قام بالقائه في مصرف بدائرة المركز للتخلص من جريمته خشية افتضاح أمره وبضبطه أرشد عن مكان العثور على الجثمان.

المجنى عليه،فيتو

اهالي قريته:يتمتع بالطيبة ودماثة الخلق وبارا بوالديه ويسعى لتحقيق حلمه بالتخرج من الكلية وتأمين مستقبله

فيما اكد اهالي قرية المجنى عليه، انه كان يتمتع بالطيبة ودماثة الخلق وبارا بوالديه ويسعى لتحقيق حلمه بالتخرج من الكلية وتأمين مستقبله موضحا أنه لم يتخيل يوما أن يتم حرمانه منه بتلك الطريقة البشعة وعلى يد أعز أصدقائه الذى كان يرافقه طوال الوقت مؤكدا أن خبر العثور على جثمانه كان بمثابة صدمة نزلت عليه وعلى والدته وأفراد عائلته كالصاعقة.

وأضافوا،كان الفقيد يستعد لإتمام حفل زفافه وانتهى من تجهيز شقة الزوجية وقبل أيام من اختفائه اصطحب صديقه لإطلاعه على آخر التجهيزات الخاصة بشقة الزوجية ليشاركه فرحته ولم يعلم بنية الصديق الخائن الذى دبرلقتله وخطط ودبر لجريمته النكراء وحينما واتته الفرصة استدرجه إلى منزله ونفذ مخططه الشيطانى.

يذكر أن صاحب محل الأحذية المتهم كان يبحث مع أسرته عن ابنهم وطالب متابعوه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لصديقه وعودته سالما لإبعاد الشبهة عن نفسه.

القاتل،فيتو

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

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