محافظ الشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنيه المحددة.

حضور اجتماع المحافظ

وعقد محافظ الشرقية اجتماعا مع رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمدير التنفيذي لقطاع شمال الشرقية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاعات كهرباء جنوب الشرقية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة.

توجيه محافظ الشرقية لرئيس مدينة ههيا

ووجه محافظ الشرقية اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا بتذليل كافة العقبات أمام تمكين قطاعات كهرباء الشرقية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من تركيب موزع كهرباء حلقي لخدمة مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بمركز ههيا.

التواصل مع رئاسات القطاعات بالكهرباء

أوضح رئيس مركز ومدينة ههيا أنه علي الفور تم التواصل مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والانتهاء من تركيب موزع الكهرباء الحلقي الخاص بتشغيل مشروع صرف صحي كفر دبوس والمقام بتكلفة 238 مليون و512 ألف جنيه.

مشروع الصرف الصحى بكفر دبوس

وأضاف رئيس مركز ومدينة ههيا أن مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس يشمل إنشاء محطات رفع بكفر دبوس وكفر العايد وكفر حيان ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات، وسوف يساهم بشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي قري المحمودية وكفر المحمودية وخلوة أبو حطب وكفر دبوس وكفر الشيخ الظواهري وكفر العايد ومنزل حيانو خلوة دبوس ومنشأة غالي منصور، وذلك حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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