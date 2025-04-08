الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

حافظ الشرقيةالانتهاءمن
حافظ الشرقيةالانتهاءمن تركيب موزع كهربى لمشروع صرف صحي بههيا

أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنيه المحددة.

محافظ الشرقية يتفقد العمل بمجمع خدمات بحر البقر 2

حضور اجتماع المحافظ 

 

وعقد محافظ الشرقية اجتماعا مع رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمدير التنفيذي لقطاع شمال الشرقية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاعات كهرباء جنوب الشرقية لاستعراض  الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة.

 

 

توجيه محافظ الشرقية لرئيس مدينة ههيا 

 

ووجه محافظ الشرقية  اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا بتذليل كافة العقبات أمام تمكين قطاعات كهرباء الشرقية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من تركيب موزع كهرباء حلقي لخدمة مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بمركز ههيا. 

 

التواصل مع رئاسات القطاعات بالكهرباء

 

 أوضح رئيس مركز ومدينة ههيا أنه علي الفور تم التواصل مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والانتهاء من تركيب موزع الكهرباء الحلقي الخاص بتشغيل مشروع صرف صحي كفر دبوس والمقام بتكلفة 238 مليون و512 ألف جنيه.

 

مشروع الصرف الصحى بكفر دبوس

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة ههيا أن مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس  يشمل إنشاء محطات رفع  بكفر دبوس  وكفر العايد وكفر حيان  ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات، وسوف يساهم بشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي قري   المحمودية وكفر المحمودية وخلوة أبو حطب وكفر دبوس وكفر الشيخ الظواهري وكفر العايد ومنزل حيانو خلوة دبوس ومنشأة غالي منصور، وذلك حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المتابعة المستمرة نسب تنفيذ المشروعات المشروعات الخدمية والتنموية محتلف مراكز المحافظة مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد العمل بمجمع خدمات بحر البقر 2

محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

محافظ الشرقية يُشيد بالفرق الطبية المشاركة بمبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

محافظ الشرقية: إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

لا تراجع، أول تعليق من الأهلي على بيان زيزو

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

لجنة التخطيط بالزمالك تدرس عقد جلسة عاجلة مع زيزو

بعد استبعاده من مباراة ستيلينبوش، زيزو يتدرب منفردا في مران الزمالك (فيديو)

منوعات

المزيد

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

تفسير رؤية العاصفة في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعاب

«وما جعلناهم جسدا»، الشعراوي يوضح تأكيد الله على بشرية الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية