قبل أولى جلسات محاكمة المتهم، القصة الكاملة لواقعة هتك عرض طفلة الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان وسط تشديدات أمنية بمحيط المحكمة.

ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالعاشر من رمضان

تعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس من ذات العام عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق المتهم "خيري. ص.ع.م" 34عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا.لاتهامه فى في واقعة التعدي على الطفلة " روناء.ع " البالغة من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان داخل دورة مياه عمومية في الحي العاشر.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، صحة الواقعة وأن المتهم استغل وجود الطفلة بمفردها لقضاء حاجتها داخل دورة مياه عمومية فى الحي العاشر أثناء تواجدها مع والدتها التى تعمل بائعة فى السوق وقام بالدلوف خلفها وغلق الباب عليها وشل مقاومتها بالتهديد ومنعها من الاستغاثة متعديا عليها محدثا ما بها من إصابات وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة، اعترف المتهم بجريمته.

فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة وكما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة وأخطرت نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها إجراءات قانونية صارمة.

أمر الاحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن المتهم

وقد أسند أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة للمتهم ارتكابه واقعة التعدى على الطفلة وتعرضها لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء طبقا لما ورد بتقريرالطب الشرعي وتم إحالته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق.

اعترافات مثيرة للمتهم

واستمتعت جهات التحقيق بالشرقية لأقوال المتهم والذى أقر بارتكابه الجريمة الشنيعة موضحًا، أنه يتعاطى المواد المخدرة ويمر بظروف نفسية سيئة نتيجة رفض زوجته ممارسة العلاقة الزوجية معها قبل الواقعة قائلا:"فوجئت بالطفلة قدامي في دورة المياه ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بهتك عرضها.. وما أعرفش حصل ده إزاي".

صدمة زوجة المتهم بهتك عرض الطفلة روناء



هتك عرض الطفلة روناء، وفي أول تعليق لها على الجريمة التى ارتكبها زوجها في حق طفلة بريئة، نفت زوجته ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أو لسان زوجها من رفضها طلب معاشرته لافتة إلى أنها لم تره قبل الواقعة بنحو48 ساعة تقريبا.

وأضافت: "أصبت بصدمة شديدة فور مشاهدتي مقاطع الفيديو المتداولة له على منصات التواصل الاجتماعي وهو في حالة إعياء شديدة بعد التعدي عليه بالضرب المبرح من قبل الأهالي بعد ضبطه أثناء محاولته هتك عرض الطفلة روناء، وفي حال ثبوت التهمة عليه لن أتردد في رفع دعوى خلع ضده".

والد المتهم بهتك عرض طفلة العاشر: ابنى معاق ذهنيا ولديه شهادة 5%



فيما عبروالد المتهم عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأمورفي واقعة قيام نجله بهتك عرض الصغيرة في نهاررمضان، مشيرا إلى أن ابنه يعانى من إعاقة ذهنية وغير مدرك لأفعاله وقت ارتكابه الجريمة قائلا: "لو تبين بعد تقرير الطب الشرعي أن ابنى سليم وبكامل قواه العقلية سأطالب بإعدامه في ميدان عام".

وأضاف: “نجلي يعانى من إعاقة ذهنية وكل الجيران والأقارب يعلمون ذلك ولديه شهادة 5% وقدمها المحامى لجهات التحقيق، كما أن نجلي الثانى يعاني من نفس المشكلة ما عدا ابنتى الصغري”.

وأشار والد خيري، إلى أن نجله خيري تزوج من إحدى جيرانه منذ 20 سنة تقريبا وتعمل عاملة في مصنع بالعاشر وكانت تعلم حالته الصحية وتساعده على توفير نفقات البيت.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتشكيل فريق دفاع قانوني عن طفلة الشرقية

ومن جانبها جهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق دفاع قانوني عن طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويضم الفريق القانوني كلا من "نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، محمد الصواف المحامى، وفريق من المحامين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك للحصول على كافة الحقوق القانونية للطفلة جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما قد يترتب عليها من آثار.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتوفير وحدة سكنية لأسرة الطفلة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر.

كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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