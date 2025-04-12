مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن عين شمس غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية– عين شمس الغربية)، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 13/4/2025 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الإثنين 14/4/2025 ولمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظرا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000مم بمحطة مياه مسطرد.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

هذا وتقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

أعمال تنفيذ محطة محولات "ابني بيتك 7"

كشف المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن أعمال تنفيذ محطة محولات "ابني بيتك 7" جهد 22/66/220 ك.ف، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل متتالية:

المرحلة الأولى: إنشاء محطة محولات جهد 22/66 ك.ف. بقدرة 80 م.ف.ا

المرحلة الثانية: إنشاء خطوط التغذية الهوائية جهد 220 ك.ف.

المرحلة الثالثة: إنشاء مبنى GIS بجهد 220 ك.ف والمحولات بقدرة اجمالية 525 م ف.أ.

وأوضح تتولى تنفيذ المرحلة الاولى تحالف "الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك)" و"الشركة العالمية للهندسة والمقاولات"، بتكلفة تعاقدية تبلغ 1,080,666,000 جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع بتاريخ 2025/6/30، وتضم المرحلة الأولى إنشاء مبنى جهد 66 ك.ف، مبنى الكنترول والموزعات، وعدد (2) محول مع مساحة مخصصة لعدد (5) محولات مستقبلية، بالإضافة إلى خزان الزيت، مجاري كابلات القوي والتحكم، وسور خرساني حول المحطة.

وأضاف يهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتحسين قدراتها لتلبية الأحمال الحالية والمستقبلية للمدينة. ستخدم محطة المحولات المزمع إنشاؤها مشاريع الإسكان الكبرى بالمدينة، مثل مشروع 309 عمارة، مشروع 607 عمارة، سكن لكل المصريين، مشروع 810 عمارة، سكن مصر، ومنطقة "ابني بيتك 7".

وشدد المهندس محمد عبد الله جولته على متابعة الأعمال الميدانية، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الهندسية وأصول الصناعة.

وأكد على ضرورة إنهاء المشروع في الموعد المحدد، مشيرًا إلى عدم التهاون في مواجهة أي تقصير قد يؤثر على معدلات التنفيذ.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة الخديوية.

واستعراض عددٍ من المقترحات للمخططات الخاصة بعدد من ممرات المشاة بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب واستشاري المشروع.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع، بالتأكيد على أن هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز وصبغة معمارية وفنية مبهرة.

وأشار إلى أنه يتم العمل للحفاظ على التراث العمرانى لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية لتعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإبراز معالم القاهرة التاريخية وإعادتها لمكانتها التاريخية.

وتناول الاجتماع العناصر المقترحة للأعمال الخاصة بالممرات بوسط البلد، وتجهيزها للمشاه وعناصر تنسيق الموقع، والتي تشمل أعمدة الإنارة والزراعات والأرضيات وغيرها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بمشروع تطوير وإعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية، ضمن أعمال القاهرة الخديوية، بهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، بما في ذلك الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد كُلٍ من برجولة قمة التاج والنافورة التراثية ونادي سوق السلاح، بجانب موقف تطوير وإحياء مبنى جراج الأوبرا، في إطار من الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة وسط البلد.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بضغط الجداول الزمنية ووضع برنامج تنفيذي لكافة الأعمال المتبقية، مشددًا على المتابعة الدورية لكافة هذه المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء منها في أقرب وقت.

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