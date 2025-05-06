1500 جنيه، بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بدء صرف منحة عيد العمال لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بالمحافظة، بإجمالي 5223 مستفيدًا، وبقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد.

صرف منحة عيد العمال

وأوضح محافظ أسيوط أن صرف منحة عيد العمال يكون اعتبارًا من 5 مايو الجاري ولمدة شهر، من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة.

وأكد محافظ أسيوط أن صرف هذه المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتحت إشراف وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.

وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من مديرية العمل بأسيوط، برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، يفيد ببدء صرف المنحة وفقًا لقاعدة بيانات العمالة المسجلة، مؤكدًا توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتنسيق لضمان صرف المنحة بسلاسة ويسر، تنفيذًا للضوابط الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن رعاية وتشغيل هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.

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