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محافظ أسيوط يبحث إنشاء معهد لتدريب شباب الصعيد على علوم الفضاء

لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط مع رئيس وكالة علوم الفضاء، فيتو

 أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مباحثات مع الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بمقر الوكالة في القاهرة في خطوة هامة لتعزيز التنمية العلمية والتقنية في صعيد مصر. 

إنشاء معهد متخصص للتدريب على علوم الفضاء

 تركزت المناقشات، بين محافظة أسيوط والوكالة، حول سبل إنشاء معهد متخصص للتدريب على علوم الفضاء في محافظة أسيوط. ويهدف هذا المسعى إلى إعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات قطاع الفضاء المتنامي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر - خلال اللقاء - على الأهمية القصوى لهذا المشروع في إتاحة فرص تعليمية وتدريبية متميزة لشباب أسيوط والمساهمة الفعالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشاد الدكتور صدقي بجهود محافظ أسيوط وحرصه على تبني مبادرات تخدم مستقبل أبناء أسيوط، مؤكدًا على دعم الوكالة الكامل لهذا المشروع وتقديم كافة الإمكانيات والخبرات اللازمة لإنجاحه.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور شريف صدقي بزيارة لمحافظة أسيوط خلال شهر يونيو القادم، وذلك للوقوف على الإمكانيات المتاحة ودراسة الخطوات العملية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي يمهد الطريق لإنشاء هذا الصرح العلمي.

 

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يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية محافظة أسيوط نحو الاستثمار في شبابها وتمكينهم في المجالات العلمية الحديثة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جيل قادر على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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