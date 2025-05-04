انطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق أسيوط- سوهاج الزراعي (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة التصدي الحازم للتعديات على حرم الطرق، مشددًا على تنفيذ حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات بمختلف المراكز والأحياء، بهدف إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة لإزالة الإشغالات بشوارع أبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبدالكريم، رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وشارع الجلاء بمدينة أبوتيج. وشملت الحملة إزالة فروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي المخالفة، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والتراخيص والمرافق، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.

وأسفرت حملة أسيوط عن إزالة العديد من الإشغالات التي كانت تعوق حركة المرور والمارة، مع توجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بحدود محالهم وعدم التعدي على حرم الطريق، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بالتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشوارع.

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