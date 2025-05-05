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محافظات

محافظ أسيوط يعلن معايير انطلاق مسابقة الأب القدوة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق مسابقة "الأب القدوة" لعام 2025، والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع إحدى مؤسسات تنمية المجتمع، بهدف تكريم النماذج المتميزة من الآباء المصريين الذين قدموا تجارب ملهمة في تربية أبنائهم وخدمة المجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن باب التقديم للمسابقة قد تم فتحه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، ويستمر حتى الخميس 15 مايو 2025، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرة الوطنية التي تبرز النماذج الإيجابية في الأسرة المصرية. 

معايير الترشيح في المسابقة 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت شروط ومعايير الاختيار والفئات يمكنها الترشيح في المسابقة وهي (الأب الطبيعي الذي قام بدور متميز في تربية أبنائه، أب لطفل من ذوي الإعاقة كان له دور فاعل في تحقيق تفوق الابن الدراسي أو الرياضي، أب بديل قام برعاية أبناء في كفالة من دور الرعاية) على ألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة، على أن يكونوا جميعًا حاصلين على مؤهلات عليا أو في مراحل التعليم المختلفة وأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة وتحمل رسائل إيجابية للمجتمع.

وأضاف محافظ أسيوط أن المستندات المطلوبة (استمارة التقديم مستوفاة البيانات "متوفرة بمديرية التضامن الاجتماعي" - قيد عائلي للأسرة - مستندات ثبوتية "بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، مؤهلات الأب والأبناء" - مستندات خاصة في حالات الإعاقة، الوفاة، أو الطلاق - عدد 2 صورة شخصية حديثة للأب - رقم هاتف محمول للتواصل) منوهًا إلى أن أماكن التقديم هي: وحدات التضامن الاجتماعي المختلفة والإدارات الاجتماعية بكل مركز وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ومقرها شركة فريال – مساكن الزراعيين – بجوار مدرسة التربية الفكرية بحي شرق مدينة أسيوط.

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وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز قيم الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن تكريم الأب القدوة هو تكريم لقيم العطاء والتفاني والصبر التي تُبنى بها الأجيال.

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