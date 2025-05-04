الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بأسيوط يتابع انتظام الدراسة وتدريب التغذية السليمة بالمدارس (صور)

وكيل التعليم يجري
وكيل التعليم يجري جولة بمدارس أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات، والتي من بينها قطاع التعليم لتحسين وتطوير الأداء بالمنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم محمد عبدللطيف، لافتًا إلى أهمية المرور على المدارس بالمراكز والقرى للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بكافة المراحل التعليمية خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

 

متابعة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم أرسلت تقريرا يتضمن متابعة المدارس بمختلف الادارات التعليمية حيث قام محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط بجولة تفقدية على عدد من المدارس  التابعة لإدارة أسيوط التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتي من بينها (مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، وعلي مبارك الابتدائية المشتركة، والنيل الإعدادية بنين، وأسماء بنت أبي بكر، والرياضية الإعدادية الثانوية بنات، والرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة). 

مراعاة تطبيق القرار الوزاري المنظم لانتظام الطلاب 

 تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الفصول الدراسية والأداءات الصفية وقاعات المدارس وتابع العملية التعليمية واطمأن على انتظام حضور الطلاب للوقوف على مستوى التحصيل الدراسي ووجه بمراعاة تطبيق القرار الوزاري المنظم لانتظام الطلاب خاصة وأن غياب الطالب يؤثر في درجات الأداء الصفي والواجب المنزلي والتقييمات ودرجات المواظبة والسلوك خاصة وأن القرارات الوزارية بشأن الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية هي من منطلق الحرص على مصلحة الطالب من خلال انتظام الحضور والمتابعة المستمرة مع المعلمين. 

وكيل تعليم أسيوط يقرر إحالة إدارة مدرسة للشئون القانونية

تعليم أسيوط يتابع نسب الغياب والحضور في جولات تفقدية لعدد من المدارس (صور)

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط تدريب التغذية السليمة بمدرسة الرعاية المتكاملة الذي تنظمه هيئة المعاهد التعليمية ممثلة في المعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية WFP، ويستهدف فئتي الأطفال والمعلمين بتدريب 50 طالبا و50 معلما بكل مدرسة على مدار 5 أيام في مدارس (أبنوب الجديدة والشهيد طارق جميل والجهاد الابتدائية المشتركة والرعاية المتكاملة والتحرير الرسمية لغات)، ويهدف إلى التوعية بأهمية نظام الغذاء الصحي ودوره في الحفاظ على صحة الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الثاني رؤية مصر 2030 محافظة اسيوط مديرية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبدللطيف

مواد متعلقة

انطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق أسيوط- سوهاج الزراعي (صور)

الانتهاء من إحلال وصيانة مدرسة المنشأة الكبرى ومواصلة التوسع بمدارس أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يتفقد مستودع أسطوانات البوتاجاز ليطمئن على توافر الكميات والبيع بالسعر الرسمي (صور)

محافظ أسيوط وكيلا لعروس من دار أيتام

فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ بصر طفل يعاني من وجود خراج خطير بالعين

محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد القمح بمزرعة بني سند (صور)

بأي حال عدت يا عيد، مصرع وإصابة 31 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يزور الدير المحرق بالقوصية ويوجه بتطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

كلام نهائي، أكرم توفيق خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لضم زين الدين بلعيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية