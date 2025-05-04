وكيل التعليم بأسيوط يتابع انتظام الدراسة وتدريب التغذية السليمة بالمدارس (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات، والتي من بينها قطاع التعليم لتحسين وتطوير الأداء بالمنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم محمد عبدللطيف، لافتًا إلى أهمية المرور على المدارس بالمراكز والقرى للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بكافة المراحل التعليمية خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

متابعة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم أرسلت تقريرا يتضمن متابعة المدارس بمختلف الادارات التعليمية حيث قام محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط بجولة تفقدية على عدد من المدارس التابعة لإدارة أسيوط التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتي من بينها (مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، وعلي مبارك الابتدائية المشتركة، والنيل الإعدادية بنين، وأسماء بنت أبي بكر، والرياضية الإعدادية الثانوية بنات، والرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة).

مراعاة تطبيق القرار الوزاري المنظم لانتظام الطلاب

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الفصول الدراسية والأداءات الصفية وقاعات المدارس وتابع العملية التعليمية واطمأن على انتظام حضور الطلاب للوقوف على مستوى التحصيل الدراسي ووجه بمراعاة تطبيق القرار الوزاري المنظم لانتظام الطلاب خاصة وأن غياب الطالب يؤثر في درجات الأداء الصفي والواجب المنزلي والتقييمات ودرجات المواظبة والسلوك خاصة وأن القرارات الوزارية بشأن الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية هي من منطلق الحرص على مصلحة الطالب من خلال انتظام الحضور والمتابعة المستمرة مع المعلمين.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط تدريب التغذية السليمة بمدرسة الرعاية المتكاملة الذي تنظمه هيئة المعاهد التعليمية ممثلة في المعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية WFP، ويستهدف فئتي الأطفال والمعلمين بتدريب 50 طالبا و50 معلما بكل مدرسة على مدار 5 أيام في مدارس (أبنوب الجديدة والشهيد طارق جميل والجهاد الابتدائية المشتركة والرعاية المتكاملة والتحرير الرسمية لغات)، ويهدف إلى التوعية بأهمية نظام الغذاء الصحي ودوره في الحفاظ على صحة الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.