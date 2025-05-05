اعترافات مثيرة في قصية العم العاشق وابنة أخيه طالبة الإعدادية

كشفت اقوال المتهم بمضاجعة ابنة اخيه بالفيوم، عن مفاجآت مثيرة، فقد قال المتهم أثناء التحقيقات إن علاقة عاطفية تربطه مع ابنة أخيه غير الشقيق، أدت الي وقوعهما في بئر الرذيلة، وقد حاول هو وهي الاكتفاء بتبادل العواطف إلا أنهما لما يستطيعا مقاومة رغبتهما الجامحة، خاصة بعد أن تركت ام البنت المنزل غاضبة عند أهلها لخلافات بينها وبين الزوج، وتابع المتهم أنه يعرف أنها لاقة محرمة ولا يقبل الدين زواجهما إلا أن مقاومتهما ضعفت .

فيما أكدت فتاة الاعدادية أن التفكك الأسري وراحتها النفسية مع عمها غير الشقيق، جعلها تندفع في علاقة غير محسوبة معه، وأنها لا تستطيع الاستغناء عنه، فقد عوضها عن جفاء اسرتها التي كثرت فيها المشاكل حتي تركت الأم منزل الزوجية، وتابعت فتاة الاعدادية، أنها عندما شعرت بالحمل أخبرت العم العشيق، ولأنهما لم يجيدا التصرف، أخبرا العمة التي تعرف جيدا طريق الخلاص من الجنين، واصطحبتها الي الطبيب الشهير بميدان الساخنة وتمكن الطبيب من الخلاص من الجنين الذي لم يكن يبلغ 3 اشهر.

حكاية طالبة إعدادي حملت سفاحا من عمها

وكانت الاجهزة الامنية ألقت القبض علي الشاب والفتاة والعم العاشق والعمة والطبيب، وبعد تحقيقات استمرت اكتر من 10 ساعات، قرر وكيل النيابة حبس العم العاشق 4 ايام، جددها قاضي المعارضات 15 يوما، وأخلي سبيل الأب والعمة بكفالة 1000 جنيه، كما أخلى سبيل طبيب الإجهاد بكفالة 50 ألف جنيه.

وكان اللواء أحمد عزت، مديرً أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد أن "طه.س. م.م.ح " 51 سنة، ومقيم بمنطقة النويري، التابعة لدائرة القسم، قد توجه إلى النيابة العامة وبصحبته نجلته "منه الله" 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بذات العنوان، وحررا محضرًا ضد شقيقه وشقيقته، يتهم فيه شقيقه بمعاشرة نجلته طالبة الإعدادية معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، وحاولت شقيقته المتهمة الثانية إجهاضها.

وجاء في أقوال الأب أن شقيقه "أحمد" 28 سنة، عاطل، عاشر ابنته أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحًا، وأقرت نجلته "منه الله"بما جاء في أقوال والدها، وأن عمها عاشرها معاشرة الأزواج فى منزل والدها، أكثر من مره حتى حملت منه وأقرت الفتاة بأنه عمتها "حنان" 49 سنة، ربة منزل، ومقيمه بقرية طبهار بدائرة مركز شرطة أبشواي، اصطحبت الفتاة إلى مركز للنساء والتوليد لإجراء عملية إجهاض للفتاة، بناحية ميدان السلخانة دائرة قسم ثان الفيوم.

وقرر وكيل النيابة ضبط وإحضار المتهمين والعمة والكبيب الشهير، وتوجهت مأمورية ضبط إلى منزل كل منهم وتم إلقاء القبض عليهم، وبعد الانتهاء من التحقيقات أصدرت النيابة قرارها السابق.

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