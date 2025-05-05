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حوادث

مصرع طفلة من الفيوم في حادث سير أثناء توجهها للمشاركة في بطولة الجمهورية للجمباز

رونزي محمد سميري
رونزي محمد سميري

لقيت تلميذة في رياض الاطفال من الفيوم مصرعهما في حادث مروري أثناء توجهها للمشاركة في بطولة الجمهورية للجمباز، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الجيزة  تحتتصرف جهات التحقيق.

مصرع  زهرة فريق الفيوم في الجمباز

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من الإدارة العامة لتأمين الطرق والمنافذ تفيد بمصرع التلميذة رونزي محمد سميري في حادث انقلاب سيارة، وعلي الفور انتقلت قوات الامن وسيارة الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وافقدته السيطرة علي السبارة، فإنقلبت في نهر الطريق، ولقيت لاعبة الجمباز مصرعها، وهي في طريقها للمشاركةفي بطولة الجمهورية، وتم نقل الجثة الي المسرحة تخت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر المحضر اللازم ، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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