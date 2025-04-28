بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد مدير مدرسة الصوفي الابتدائية، وإحالة عدد من المعلمين للتحقيق، بسبب التأخير عن حضور طابور الصباح، وضعف الإشراف اليومي، وعدم انتظام العملية التعليمية.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد زار عدد من المدارس، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العملية التعليمية، شملت الجولة مدرسة الصوفي الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي( القسم الابتدائي – رياض الأطفال)، ومدرسة عادل فتحي غطاس " السلام الإعدادية بنين سابقًا "، ومدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

جولة وكيل مديرية التربية والتعليم

كما تابعت رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عدد من مدارس إدارة إطسا التعليمية، شملت مدارس ( حميد محمد سليمان بشدموه، ومعجون الابتدائية، ومعجون الإعدادية، والشهيد البطل عبدالرحمن محمد عبدالمجيد اسماعيل، والفصل الواحد بكفر عابد والفاروق عمر).

وتفقدت وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الفصول الدراسية، وتابعت تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية، كما تابعت التقييمات وسجلات التحضير للمعلمين وسجلات ٥ سلوك، وتفعيل مبادرة دهان الفصول الدراسية، وازرع شجرة.

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