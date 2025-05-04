مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة بالفيوم

لقي طفل من الفيوم مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حوادث متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة طفل بطلق ناري في حفل زفاف

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة " محمود. ع " 13 سنة، مقيم بقرية العامرية، دائرة مركز شرطة الفيوم، بطلق ناري في الصدر أثناء حضور حفل زفاف خاله، أثناء إطلاق أحد المعازيم أعيرة نارية في الهواء احتفالا بالزفاف، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

حريق في مزرعة دواجن

كما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا آخر من مأمور مركز شرطة الفيون، يفيد بنشوب حريق، في مزرعة للدواجن بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني وسيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم إخماد الحريق، وتبين أنه قد أصيب 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

اختناق من غاز الكلور

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز طامية، يفيد بإصابة كل من: عوض م م 50 سنة ونصر ع م 52 سنة، بحالة اختناق نتيجة استنشاق الكلور بمحطة مياه الشرب، وتم اجراء الإسعافات اللازمة للمصابين، ولم تستلزم حالتهما النقل للمستشفى.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، وصرح وكيل نيابة مركز الفيوم، بدفن جثة الطفل ضحية العيار الطائش بعد مناظرة الطبيب الشرعي.

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