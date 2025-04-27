استقرار حالة شابين أصيبا بتسمم غذائي بالفيوم

استقرت حالة شابين اصيبا بحالة تسمم غذائي، بعد تناولهم خوخ مرشوش بمبيد حشري، بقرية منشأة عبد المجيد بمركز اطسا، ومازالا تحت الملاحظة بمستشفي اطسا المركزي، لحين الاطمئنان الكامل علي عودتهما للحالة الطبيعية.

حالة اعباء شديدة

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة شابين بحالة تسمم غذائي، بقرية منشأة عبد المجيد، بمركز اطسا، تم نقلهما الي مستشفي اطسا المركزي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، الي مستشفي إطسا المركزي، وتبين أن المصابين يعانيان من حالة إعياء شديدة، وأنهما تناولا فاكهة الخوخ، وكانت مرشوش بميد حشري، واجريت لهما الإسعافات الأولية وغسيل المعدة واستقرت حالتهما نسبيا، ومازالا تحت الملاحظة الطبية تحسبا لأي مضاعفات.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأحيل الي النيابة العامة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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