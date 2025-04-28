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محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، الفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الطريق الإقليمي ، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب سيارة على الطريق الغربي

 كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمي، ويوجد مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 5 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

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 وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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