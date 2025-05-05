إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 13 عاملًا من الفيوم بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق قرية حنا حبيب، بدائرة مركز يوسف الصديق، أثناء عودتهم من عملهم في إحدى المزارع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بمركز يوسف الصديق

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسكل، بطريق قرية حنا حبيب بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من المركز، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب تروسيكل يقل عمال مزارع، ما أسفر عن إصابة 13 عاملًا منهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج، ورفعت قوة من وحدة المرور آثار الحادث، وتم تسيير حركة الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق ، وجاري إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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