الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

أصيب 13 عاملًا من الفيوم بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق قرية حنا حبيب،  بدائرة مركز يوسف الصديق، أثناء عودتهم من عملهم في إحدى المزارع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بمركز يوسف الصديق

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا  من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسكل، بطريق  قرية حنا حبيب بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من المركز، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب  تروسيكل  يقل عمال مزارع، ما أسفر عن إصابة 13 عاملًا منهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج، ورفعت قوة من وحدة المرور آثار الحادث، وتم تسيير حركة الطريق.

العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

غلق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق ، وجاري إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم العثور علي جثة فتاة النيابة العامة انقلاب تروسيكل حادث انقلاب تروسيكل قرية حنا حبيب مركز شرطة يوسف الصديق مستشفى أبشواي المركزي إصابة 13 عامل

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تحصد 3 مراكز متقدمة في الدورة 13 لمسابقة إبداع

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

غلق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الفيوم

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

ربيعة يفاجئ الأهلي بهذا الشرط لتجديد عقده

بعد خلاف الأزهر والأوقاف، علي جمعة يوضح مصير قانون تنظيم الفتوى

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

حادث سقوط طالبة الزقازيق روان ناصر يثير الغضب، والنشطاء: عايزين حقها

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

برسائل هامة لأولياء الأمور والمعلمين، بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة التحرش بالأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية