الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

الديون السبب، شاب يتخلص من حياته شنقا بالفيوم

مركز شرطة ابشواي،
مركز شرطة ابشواي، فيتو

اقدم شاب من الفيوم، على الانتحار شنقا، بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي،  بسبب تراكم الديون عليه، نتيجة إدمانه للمواد المخدرة، وعدم استطاعته سدادها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

حكاية شاب تخلص من حياته

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بعثورهم على شاب متدلي من حبل في سقف منزله بقرية طبهار.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن "عبد الرحمن. ن " 18 سنة، ويقيم في قرية طبهار بدائرة المركز، قد أصيب بحالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون عليه،  بسبب إدمانه للمواد المخدرة، وفي  صباح اليوم الأحد، قرر التخلص من حياته، فجهز حبل وربطه في سقف غرفته داخل منزل الأسرة، وشنق نفسه حتى فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولى التحقيق.

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