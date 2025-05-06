هل تستخدم الهند المياه كسلاح ضد باكستان؟ خبير قانون دولي يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن قرار الهند الأخير بوقف تدفق المياه مؤقتًا إلى باكستان، في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير في كشمير، أمر يثير تساؤلات قانونية وسياسية خطرة ويشكل انتهاكًا لمعاهدة مياه السند التاريخية لعام 1960؟



معاهدة مياه السند

وأكد سلامة عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي أن معاهدة مياه السند تنص على تقاسم مياه نظام نهر السند بين البلدين، حيث تمنح باكستان السيطرة على الأنهار الغربية (السند، جهيلوم، تشيناب) وتمنح الهند الحق في استخدام الأنهار الشرقية (رافي، بياس، سوتليج).



وتابع: "رغم أن المعاهدة تسمح للهند ببعض الاستخدامات المقيدة لمياه الأنهار الغربية، فإن وقف التدفق بشكل كامل يمثل خروجًا كبيرًا عن روح ونص الاتفاقية".



البعض يرى الإجراء الهندي قد يشكل "تدبيرًا مضادًا" مشروعًا

وواصل حديثة قائلًا: "يجادل البعض بأن هذا الإجراء الهندي قد يشكل "تدبيرًا مضادًا" مشروعًا ردًّا على تورط باكستان المزعوم في الهجوم الإرهابي. يسمح القانون الدولي للدول باتخاذ تدابير مضادة ضد دولة أخرى انتهكت التزاماتها القانونية، بشرط أن تكون هذه التدابير متناسبة وتهدف إلى حمل الدولة المخالفة على الامتثال. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المفهوم على معاهدة مياه السند يكتنفه التعقيد. فالمعاهدة نفسها لم تتضمن آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما أن وقف تدفق المياه يمكن أن يكون له عواقب إنسانية وخيمة على السكان الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه للزراعة والشرب.



صعوبة في تبرير وقف تدفق المياه كتدبير متناسب

وأضاف “سلامة”:" من الناحية القانونية، قد تجد الهند صعوبة في تبرير وقف تدفق المياه كتدبير متناسب. فبينما يحق للدولة المتضررة الرد على عمل عدائي، يجب أن يكون الرد متناسبًا مع الضرر الناجم،إن حرمان ملايين الأشخاص من المياه يمكن اعتباره إجراءً غير متناسب وقد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني علاوة على ذلك، فإن تعليق معاهدة مياه السند أو انتهاكها قد يفتح الباب أمام تصعيد خطير بين البلدين، ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش بالفعل".



واستطرد:"المياه قضية حساسة للغاية في جنوب آسيا، واستخدامها كسلاح يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية بينما تتفهم دوافع الهند في الرد على الإرهاب، فإن وقف تدفق المياه إلى باكستان يثير شكوكًا قانونية جدية حول توافقه مع معاهدة مياه السند والقانون الدولي.

واختتم أن إيجاد حلول دبلوماسية وقانونية للتعامل مع قضية الإرهاب يبقى الخيار الأمثل لتجنب المزيد من التصعيد.

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