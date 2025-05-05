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خارج الحدود

مسئول أوكراني يستبعد إرسال قوات حفظ سلام أوروبية وأمريكية إلى كييف

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن أندريه ميلنيك ممثل أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، استبعد إرسال قوات أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا.

ميلنيك يستبعد إرسال قوات حفظ سلام أوروبية وأمريكية إلى أوكرانيا
 


وفي مقابلة صحفية قال ميلنيك: "سنواجه في الأمم المتحدة مجموعة من المسائل العملية للغاية في سياق التسوية السلمية. الحديث هنا عن أدوات ووسائل ضمان اتفاق السلام المستقبلي. وأود أن أصدق أن أحد عناصر ضمانات الحفاظ على السلام سيكون بالذات قوات الردع بمشاركة الدول الأوروبية والولايات المتحدة. لكن هذا السيناريو يبدو الآن بعيد الاحتمال. ومن الواضح أننا سنضطر إلى العمل بالتوازي مع أحد أشكال قوات حفظ السلام بموجب تفويض خاص من مجلس الأمن الدولي".

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وفي 13 مارس الماضي ذكرت وكالة بلومبرج، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاولان جذب 37 دولة لإنشاء ما يسمى بتحالف الراغبين - وهي مجموعة من الدول المستعدة لنشر "قوات حفظ السلام" في أوكرانيا وتزويد نظام كييف بضمانات أمنية.

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أوكرانيا قوات حفظ سلام أوروبية ماكرون

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