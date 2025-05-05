إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بـ 4 "توكتوك" بالمنيب

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة سيدة و3 سائقين وتهشم 4 دراجات بخارية (توك توك)، بالقرب من طلعة دائري أبو زارع بمنطقة المنيب.

وواصل رجال المرور جهودهم في انتظام حركة المركبات على الطريق وسحب الدراجات النارية المهمشة والسيارة الملاكي المتسببة في الحادث عبر أوناش المرور للفحص والوقوف على أسباب الحادث.

وأشارت التحريات الأولية لرجال الأمن إلى أن عددا من سائقي التوك توك تفاجأوا بسيارة مسرعة بسرعة جنونية، اصطدمت بعدد 4 مركبات توك توك بشكل عنيف.

وأسفر الحادث عن إصابة السيدة بعدة جروح وكدمات في منطقة الرأس، وسط حالة من الفزع بين المارة وقائدي المركبات في المنطقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،

كما قام رجال المرور برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.



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