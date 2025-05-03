ماس كهربائي وراء حريق مخزن كاوتش في أوسيم (صور)

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص حريق نشب بمخزن كاوتش يقع في عزبة عبد الحميد نصر للوقوف علي أسبابه، وذلك عقب أن نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق، فور الدفع بثلاث سيارات إطفاء عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بقوات الدفاع المدني وسيارات إسعاف تحسبا من وجود إصابات، وتمكنت المطافئ من إخماد الحريق، دون إصابات

وبقيام قوات البحث الجنائي بإجراء الفحص المبدئي تبين أن الحريق التهم كافة محتويات المخزن وتسبب في خسائر مالية دون إصابات في الأرواح، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بشاحن تليفون، ترتب عليه اشتعال الحريق بالكوتش الموجود داخل المحل نتج عنه اشتعال الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

وعلي جانب آخر كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من الـ 13 طابقا في منطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة سيدتين تحملان الجنسية السودانية بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 13 طابقا بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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