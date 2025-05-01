الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة على محور 26 يوليو وانتظام حركة السيارات

انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بزيت اعلي محور 26 يوليو، فيتو

انقلبت سيارة نصف نقل محملة بزيت طعام أعلى محور 26 يوليو دون إصابات.

ودفعت أجهزة الأمن  بمديرية أمن الجيزة بعدد من الخدمات المرورية مصحوبة بسيارات إسعاف تحسبا لوجود إصابات. 

وقامت الخدمات المرورية برفع السيارة وتنظيف الطريق من الزيت المسكوب على الطريق لتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن صويا بأكتوبر 

وعلي جانب آخر، تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ، بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بنحو 50 طنا من علف الصويا على جانب الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للمقطورة أثناء سيرها على الطريق، دون وقوع أي إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محور 26 يوليو الجيزة الحركة المرورية قسم أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل، عودة الأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

خبير يكشف مفاجأة بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

قفزة في أسعار البيض اليوم الخميس 1 مايو 2025

بيسيرو: أتمنى ألا تقسو جماهير الزمالك على اللاعبين وكنا نستحق الفوز أمام المصري

المجددون، محمد إقبال شاعر ومفكر وفيلسوف نادى بإنشاء دولة إسلامية في شرق آسيا

مشادة قوية بين جهازي الزمالك والمصري عقب نهاية مباراة الفريقين بالدوري

تغريم المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن لقاء سويدان

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد إقبال شاعر ومفكر وفيلسوف نادى بإنشاء دولة إسلامية في شرق آسيا

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل ولادة المرأة الحامل

دار الإفتاء توضح مدى جواز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

المزيد
الجريدة الرسمية