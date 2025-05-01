رفع آثار حادث انقلاب سيارة على محور 26 يوليو وانتظام حركة السيارات

انقلبت سيارة نصف نقل محملة بزيت طعام أعلى محور 26 يوليو دون إصابات.

ودفعت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بعدد من الخدمات المرورية مصحوبة بسيارات إسعاف تحسبا لوجود إصابات.

وقامت الخدمات المرورية برفع السيارة وتنظيف الطريق من الزيت المسكوب على الطريق لتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن صويا بأكتوبر

وعلي جانب آخر، تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ، بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بنحو 50 طنا من علف الصويا على جانب الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للمقطورة أثناء سيرها على الطريق، دون وقوع أي إصابات.

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