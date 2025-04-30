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حوادث

السيسي يفي بوعده لابنة شهيد ويحضر عقد قرانها، ما لا تعرفه عن الشهيد والد العروس

السيسي يحضر عقد قران
السيسي يحضر عقد قران عروس المحلة، فيتو

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  طلب مي مالك مهران ابنة شهيد الشرطة مالك مهران وفاءً بوعد قطعه لها في حفل تخرج شقيقها في كلية الشرطة بتاريخ 21 يوليو 2018، وتلبية لدعوتها له، وأشار الرئيس السيسي وقتها قائلًا لها: “إن كان يكفيكِ إننا نحضر فرحك هنحضر”.

 

والجدير بالذكر أن الشهيد العميد مالك مهران ابن قرية أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تخرج في كلية الشرطة وتدرج في قطاعات عدة، ثم انتقل من إدارة مرور مرسى مطروح إلى إدارة مرور بني سويف، لتتم ترقيته مديرا لإدارة مرو محافظة بني سويف.

استشهاد البطل مالك مهران في 14 أغسطس 2013 في أثناء تأدية واجبه الوطني في تأمين مبنى محافظة بني سويف، بعد قيام عناصر الجماعة الإرهابية بالهجوم على مبنى ديوان عام المحافظة.

وفارق الحياة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته، تاركًا خلفه سيرة عطرة وأبناء يفتخرون بتضحياته، وتم تشييع جثمانه في مشهد جنائزي مهيب، بمنطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

 

يأتي ذلك فى لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وعرفانًا وتقديرًا لدور شهداء الوطن من شهداء القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي شهيد الشرطة كلية الشرطة المحلة الكبري
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