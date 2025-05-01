بعد انتصار القضاء للطفل ياسين، أبرز قضايا هتك العرض التي أثارت الرأي العام في مصر

أثلج الحكم الذي أصدرته محكمة دمنهور بمعاقبة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالمؤبد، صدور جموع الشعب المصري الذي تضامن مع القضية حتى تم فتح التحقيق فيها لينتصر القضاء للطفل وأسرته.

وعلي هذا النحو ترصد فيتو خلال السطور التالية أبرز القضايا التي ضحاياها أطفال لذئاب بشرية، كما نرصد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند تعرض طفلك لجريمة هتك عرض، وهل يجوز فيها التصالح من عدمه.

أبرز قضايا هتك العرض التي أثارت الرأي العام

واقعة طفلة المعادي والذي صدر حكم جنايات القاهرة بـ ١٠ سنوات ضد الجاني المتهم بالاعتداء علي طفلة صغيرة داخل مدخل عقار وكشفه فيديو من كاميرا مراقبة بمنطقة المعادي.

قضية الطفلة جانيت السودانية التي قتلها المتهم بعد هتك عرضها بأحد الحدائق العامة والقي جثتها بها بدائرة مدينة نصر والتي أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة حكمها بإعدام المتهم

الجرائم التي لا يمكن التصالح فيها و العقوية القانونية..

- المشرع لم يجعل جرائم هتك العرض وخطف الأطفال وفرض السيطرة وترويع المواطنين من الجرائم التي يجوز التصالح فيها حيث تعد هذه الجرائم من الجرائم التي لا تخص المجنى علية فقط بل تخص المجتمع ككل ولا يجوز تصالح المجنى علية في هذه الجرائم.

عقوبة هتك العرض

- قانون العقوبات نص على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

-ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.



الفرق بين التحرش وهتك العرض

-"التحرش" هو جريمة تُرتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، قد تتحول إلى جريمة "هتك عرض" في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب.

-في حال الأطفال فإن الأمر يختلف تمامًا، إذ إن مجرد ملامسة جسده أو مناطقه الحساسة يُعد جريمة هتك عرض وفقًا للقانون، وذلك لأن جسد الطفل يتمتع بحُرمة مشددة، كونه غير قادر على حماية نفسه أو إدراك الاعتداء الواقع عليه.

هل يُعتد برضا الطفل في مثل هذه الجرائم

-يؤكد المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني أن في جرائم هتك العرض لايعتد برضا الطفل في مثل هذه الجرائم، إذ قد يجهل المجني عليه بحكم صغر سنه أن ما يتعرض له يُعد جريمة وانتهاكًا لحرمة جسده، حتى أنه في بعض الحالات قد يحمل مشاعر معينة تجاه الجاني بسبب قلة وعيه

العقوبة القانونية المتوقعة في مثل هذه الجرائم؟

- تتراوح العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري بين 7 إلى 15 عامًا من السجن.

-وتشدد العقوبة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة التي الممنوحة له تصل للمؤبد



الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند تعرض طفلك لجريمة هتك عرض

- أول خطوة يجب اتخاذها عند اكتشاف تعرض الطفل لجريمة هتك عرض هي الإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع خط نجدة الطفل (16000)

- التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة التابع له وتحرير محضر رسمي ضد الجاني بتهمة هتك العرض.



-وفي حالة حالة وقوع اعتداء جسدي، يجب على الأسرة التحفظ على ملابس المجني عليه وعدم غسلها، وتسليمها إلى جهات التحقيق لفحصها وإثبات الاعتداء

-في حال تخوف أسرة الطفل من الفضيحة، يقوم اي فرد أسرة للمجني عليه بتقديم بلاغ إلكتروني للنائب العام عبر الموقع الرسمي، مع توضيح أسباب عدم القدرة على التوجه إلى قسم الشرطة.

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