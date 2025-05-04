الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد طريق المنصورة - جمصة في محافظة الدقهلية إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم ربع نقل وملاكي أمام وحدة دملاش طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث  تصادم بين ربع نقل وملاكى. 

أسماء المصابين في الحادث 

 وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" صبا محمد عبد القادر 10 أعوام مقيم المنصورة باشتباه ما بعد الارتجاج ، وسما محمد عبد القادر 10 سنوات المنصورة، وملاك عوض على 67 سنة المنصورة جرح قطعي حوالي 10 سم بالرأس، وناعسة أحمد حمزة 55 عاما مقيمة بلقاس وإصابتها باشتباه كسر بالضلوع". 

نقل المصابين للمستشفى بلقاس وتحرير المحضر 

وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلقاس المركزي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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