الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية (صور)

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق مفارق أبونصار بمدينة القرين محافظة الشرقية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة هوائية في الشرقية

حادث مروري يودي بحياة مواطن بالقرين

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوفاة شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل على طريق مفارق أبو نصار بمدينة القرين محافظة الشرقية.

جرى نقل جثمان المتوفى لثلاجة الموتى  بمشرحة مستشفى القرين والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة  فيما تم تقديم الرعاية الطبية للمصاب.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نزيف الاسفلت مستمر..حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو
نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو
نزيف الاسفلت مستمر..حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو
حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نزيف الاسفلت مستمر..حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو
حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو
نزيف الاسفلت مستمر..حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو
حادث مروري يودى بحياة مواطن بالقرين،فيتو

كيفية تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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