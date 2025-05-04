انتهاء 50% من أعمال صيانة الطريق الدائري الإقليمى

انتهت الجهات المشرفة على صيانة وإعادة تأهيل الطريق الدائري الإقليمي، من 50% من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطريق الإقليمي والتى تعد أكبر عملية تأهيل للطريق منذ إنشائه.

الطريق الإقليمى

وشملت أعمال الصيانة كامل الطريق من منطقة الخطاطبة وحتى نهاية الطريق ، ويجرى العمل فى الاتجاه من الخطاطبة إلى نزلة السويس وتم الانتهاء من معظم قطاعات هذا الاتجاه وقامت الجهة المشرفة عليه بالانتقال للصيانة فى بعض القطاعات فى الجهة الأخرى.

وبدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، تنفيذ خطة رفع كفاءة الجزء الأخر من الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.

خطط صيانة الطرق

وتعمل مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع، لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمى على رأسها القطاع من المنوفية إلى مدخل القليوبية لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق.

وتأتى أعمال الصيانة نظرا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الإقليمى، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمى هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر، ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.

ويعد الطريق الدائري الإقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي.

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