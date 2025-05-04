الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

طوارئ على خطوط السكك الحديدية بسبب حالة الطقس

قطار
قطار
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تابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، حركة نقل الركاب على خطوط الهيئة بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التى تشهدها البلاد مؤخرا .

 

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية حالة الطوارئ طوال الفترة القادمة، بالتزامن اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي وبداية إجازة نهاية العام الدراسي. 

على صعيد آخر توقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات، أمس السبت، حيث بلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الصيانة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.  

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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