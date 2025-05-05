ماذا يأكل المصريون فى زمن مصطفى مدبولي؟.. 2 كيلو "لحمة" بألف جنيه.. والفاكهة والخضروات فى مستوى الأغنياء.. والأسماك لمن استطاع إليها سبيلا

حالة من الجنون ضربت أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة. الأسعار تفوق أفلام الخيال العلمي، لا يملك المواطن العادى أمامها إلا قراءة الفاتحة ترحما على أسعار كانت ولم تعد.

من يصدق أن سعر 2 كيلو جرام من اللحوم يلامس الألف جنيه، أما الأسماك فهى لمن استطاع إليها سبيلا، والخضروات والفاكهة فى مستوى المواطن الغني. الطعام ليس رفاهية، ولكنها تحول فى زمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى خامس المستحيلات.

وبحساب ما تحتاجه أسرة مكونة من 4 أفراد من ميزانية لتناول وجبة واحدة تحتوى على اللحوم والأرز وصينية بطاطس، فإن متوسط تكلفة الوجبة يتراوح من 325 إلى 360 جنيهًا، وهى سعر كيلو لحوم مجمدة، أسبوعيًا، إذ يتراوح سعر كيلو اللحوم من 280 إلى 500 جنيه، وكيلو الأرز الذى يتراوح سعر السائب من 24 إلى 35 جنيهًا، إضافة إلى كيلو الطماطم التى تتراوح أسعارها من 6.5 جنيه إلى 20 جنيهًا، والبطاطس من 8 إلى 17.5 جنيه، يضاف إلى ذلك باقى مكونات إعداد الوجبة التى تشمل البصل والزيت والتوابل، فكيلو البصل يتراوح من 10 إلى 35 جنيهًا.

ولم تعد الدواجن هى البديل الأمثل للحوم الحمراء كما كانت فى السابق مع ارتفاع أسعارها، فكيلو الدواجن البيضاء يتراوح من 77 إلى 110 جنيهات للكيلو، أما الدواجن البلدى فيتراوح سعر الكيلو من 86 إلى 155 جنيهًا، وعليه فإن متوسط تكلفة إعداد وجبة واحدة تتكون من دجاجة وزن 1.5 كيلو وأرز وكوسة يتراوح من 160 إلى 200 جنيه، خاصة أن كيلو الكوسة يتراوح من 10 إلى 20 جنيهًا. كما أصبحت المكرونة مكلفة أيضًا، فسعر المكرونة السائبة يتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

نفس الأمر شمل مجموعة الأسماك الشعبية التى يفضلها المواطن المصري، وتعتبر أرخص الأصناف مقارنة بالأخرى، فالبلطى الذى يحظى بشعبية كبيرة بوصفه المفضل لدى جموع المصريين؛ ارتفع سعر النوع الممتاز منه ليتراوح من 100 إلى 150 جنيهًا، وبلطى وسط من 90 إلى 120 جنيهًا، وبلطى صغير الحجم من 70 إلى 90 جنيهًا، وبلطى أسوانى من 95 إلى 130 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسماك الشعبية الأخرى مثل البورى الذى يتراوح حسب الحجم من 170 إلى 280 جنيهًا، والقراميط من 55 إلى 90 جنيهًا، والسردين الطازج من 70 إلى 200 جنيه، والمكرونة السويسى من 120 إلى 180 جنيهًا، والسردين المجمد من 120 إلى 200 جنيه.

يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الخضراوات مقارنة بدخل المواطنين، فمثلًا كيلو البامية يتراوح من 65 إلى 90 جنيهًا، أى أن متوسط تكلفة إعداد صينية البامية بدون لحم تتراوح ما بين 95 جنيهًا و110 جنيهات، بعد حساب باقى مكونات «الطبخة».

وهناك من كان يفضل إضافة الليمون البلدى إلى البامية لإضافة نكهة، لكنه اضطر لاستبدال الليمون البلدى بالأضاليا الأرخص سعرًا، مع وصول سعر كيلو الليمون البلدى إلى 150 جنيهًا، أما الأضاليا فيتراوح سعره من 40 إلى 55 جنيهًا.

وكانت صدمة المواطنين كبيرة عندما قفزت أسعار الفلفل ليصل إلى 45 جنيهًا، والباذنجان الرومى إلى 25 جنيهًا، والسبانخ إلى 30 جنيهًا، والملوخية التى تتراوح ما بين 25 و40 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء إلى 35 جنيهًا.

وبالحديث عن سلة الفواكه، فجميعها تخلت عن لقب «فاكهة شعبية» مع ارتفاع أسعارها لترفع شعار «للأغنياء فقط»، فمثلًا الموز البلدى ارتفعت أسعاره لتتراوح بين 35 إلى 50 جنيهًا، والتفاح بلدى من 60 إلى 70 جنيهًا، والبطيخ من 90 إلى 250 جنيهًا حسب الحجم، الفراولة من 25 إلى 45 جنيهًا، الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

كما أصبحت وجبة الإفطار أيضًا من أغلى الوجبات على المائدة المصرية، مع ارتفاع أسعار البيض الذى يتراوح سعر البيضة الواحدة من 4 إلى 7 جنيهات، وسعر طبق البيض ما بين 110 و130 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار الألبان والأجبان، فيتراوح سعر اللبن الجاموسى ما بين 35 و48 جنيهًا، فى حين يتراوح سعر اللبن البقرى بين 20 و25 جنيهًا، سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهًا، وسعر الجبنة البيضاء من 128 جنيهًا إلى 200 جنيه.

ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، اضطرت ربات البيوت إلى تغيير نوعية الأطعمة، حتى تتمكن من توفير 3 وجبات للأسرة يوميًا، فبدلًا من شراء اللحوم مرتين أسبوعيًا، اكتفت الأسرة بشراء كيلو لحوم شهريًا، وتقطيعه قطعًا صغيرة واستخدامها فى وجبات متعددة، واستخدام مكسبات الطعم والتوابل والنكهات الصناعية فى إعداد شوربة تستخدم فى أصناف مثل العدس والملوخية والكشك.

وهناك بدائل للحوم مثل شراء مشتقاتها مثل الكبدة المستورد المجمدة التى يتراوح سعرها من 160 إلى 180 جنيهًا، وكيلو كرشة بـ 90 جنيهًا، ولحمة الرأس بـ 180 جنيهًا، الممبار بـ 160 جنيهًا، واستخدام عظمة النخاع أو«الماسورة» التى يتراوح سعرها ما من 20 إلى 40 جنيهًا لإعداد شوربة دسمة واستخدامها فى إعداد المحاشي.

وتفضل السيدات استخدام اللحم المفروم المستورد الذى يصل سعره إلى 220 جنيهًا، وتقسيمه فى إعداد وجبات متنوعة، وحل بانيه الدواجن بديلًا لشراء الدجاجة الكاملة، خاصة أن البانيه بسعر 210 جنيهات وتستطيع ربة المنزل تقسيم الكيلو على 4 وجبات.

هذه الحالة الغريبة التى لا تجد لها الحكومة تفسيرا أو حلا لها ما بعد؛ لأنها دفعت قطاعات كبيرة من المواطنين إلى ترشيد تناول الطعام، ما تسبب فى تراجع كبير فى معدلات استهلاك المصريين للحوم والبروتين والأسماك مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تراجع استهلاك المصرى من السمك من 26 كيلوجراما سنويا إلى 20 كيلوجراما فقط، فيما يتراوح المعدل العالمى من 70 -90 كيلو جراما. كما تراجع استهلاك المواطن للحوم من 4.2 كيلوجرام سنويا إلى 2.1 كيلو سنويا، فيما يصل المعدل العالمى إلى 42 كيلوجراما، وهو ما يقود إلى حالة من سوء التغذية سوف تمتد آثارها إلى الأجيال اللاحقة الذين سوف يعانون من أمراض التقزم والأنيميا.

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