سيول تضرب الأردن والسلطات تجلي مئات السياح وتحذر المواطنين (فيديو)

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأحد، بإجلاء مئات السياح من مدينة البتراء في الأردن جراء سيول تسببت بها أمطار غزيرة.

إجلاء مئات السياح من مدينة البتراء في الأردن

وبحسب قناة «المملكة»، أجلت كوادر الإنقاذ مئات السياح في البتراء من دون تسجيل أي إصابات، بعد مداهمة السيول الموقع الأثري بعد ظهر اليوم، وفق ما أكد مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا، يزن محادين.

وأضاف محادين أن السلطة أوقفت بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري من بعد ظهر اليوم؛ ضمانا لسلامة السياح.

وقال محادين، إن عدد السياح الذين زاروا الموقع الأثري اليوم بلغ 1785 سائحا، أجلت كوادر الدفاع المدني معظمهم ممن كانوا يتجولون أمام الخزنة والسيق ومنطقة الرصاصة والدير وسطوح النبي هارون.

وأكد محادين عدم تسجيل أي إصابات تذكر بين جميع السياح الذين جرى إجلاؤهم.

تأثر المملكة بمنخفض جوي أثر على مناطق الجنوب

وشهدت مدينة البتراء، تساقطا غزيرا للأمطار؛ جراء تأثر المملكة بمنخفض جوي أثر على مناطق الجنوب، مما أدى إلى تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وسط انخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.

سيول وأمطار غزيرة في البترا وسلطة الإقليم تحذر pic.twitter.com/yqyAyye5tg — Roya News (@RoyaNews) May 4, 2025

توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول والأمطار

ودعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول والأمطار، إضافة إلى ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والإرشادات الصادرة لضمان السلامة وتفادي أي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت السلطة جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، معلنة عن استقبال ملاحظات المواطنين عبر غرف الطوارئ على الأرقام التالية.

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