الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

فيضانات بجمهورية
فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

ذكرت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، أن نحو 30 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بالعاصمة كينشاسا، حيث دمرت الأمطار الغزيرة خلال مطلع الأسبوع منازل وطرقات.

30 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بالعاصمة كينشاسا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي: "هناك عدد كبير من الجرحى الذين تم إجلاؤهم، وحتى الآن هناك نحو 30 ضحية".

وأعلنت الحكومة أن السلطات المحلية تعمل بشكل عاجل لتقييم الوضع وتقديم الدعم للمتضررين.

كما أضاف محافظ مدينة كينشاسا دانيال بومبا لوباكي: "نود طمأنة السكان بأن العمل جار لاستعادة إمدادات المياه نظرا لتضرر البنية التحتية، وسيعود الوضع إلى طبيعته خلال يومين أو ثلاثة أيام".

مساكن عشوائية غير قانونية

وأرجع دانييل بومبا لوباكي في خطاب نقله التلفزيون سبب سقوط بعض الضحايا إلى وجود مساكن عشوائية غير قانونية وهدد بإخلاء تلك المساكن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نهر ندجيلي، الذي يمر عبر جزء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، قد فاض مساء الجمعة، مما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي وتقطعت السبل بالسائقين منذ مساء السبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية الكونغو فيضانات كينشاسا

مواد متعلقة

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار لكلام فوري

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

الأكثر قراءة

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد التعادل أمام مودرن سبورت

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

أمم إفريقيا للناشئين، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رغم عدم تجديد تعاقده، السعادة تظهر على زيزو في مران الزمالك

منوعات

المزيد

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية