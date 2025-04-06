مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

ذكرت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، أن نحو 30 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بالعاصمة كينشاسا، حيث دمرت الأمطار الغزيرة خلال مطلع الأسبوع منازل وطرقات.

30 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بالعاصمة كينشاسا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي: "هناك عدد كبير من الجرحى الذين تم إجلاؤهم، وحتى الآن هناك نحو 30 ضحية".

وأعلنت الحكومة أن السلطات المحلية تعمل بشكل عاجل لتقييم الوضع وتقديم الدعم للمتضررين.

كما أضاف محافظ مدينة كينشاسا دانيال بومبا لوباكي: "نود طمأنة السكان بأن العمل جار لاستعادة إمدادات المياه نظرا لتضرر البنية التحتية، وسيعود الوضع إلى طبيعته خلال يومين أو ثلاثة أيام".

مساكن عشوائية غير قانونية

وأرجع دانييل بومبا لوباكي في خطاب نقله التلفزيون سبب سقوط بعض الضحايا إلى وجود مساكن عشوائية غير قانونية وهدد بإخلاء تلك المساكن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نهر ندجيلي، الذي يمر عبر جزء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة، قد فاض مساء الجمعة، مما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي وتقطعت السبل بالسائقين منذ مساء السبت.

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