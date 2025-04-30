قناع طبيعي لتنظيف البشرة من الأتربة والدهون لتجنب رياح الخماسين

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية تشهدها مصر حاليًّا حيث تنتشر الأتربة والرياح السريعة المحملة بالرمال ما يؤثر في الصحة والبشرة.

وتحرص الفتيات على العناية بالبشرة بعد مرور رياح الخماسين للتخلص من الأتربة العالقة بمسام البشرة لتجنب ظهور الحبوب السوداء وحب الشباب والبقع وغيرهم.

قناع طبيعي لتنظيف البشرة من الأتربة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتنظيف البشرة من الأتربة والدهون بعد رياح الخماسين.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الطين الأخضر (متوفر في الصيدليات أو محلات العطارة).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ماء ورد أو ماء معدني حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي الطين الأخضر مع العسل جيدًا.

أضيفي القليل من ماء الورد تدريجيًّا حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب للتطبيق على البشرة.

وزعي القناع على وجه نظيف وجاف مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يبدأ بالجفاف.

اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر ثم رشيه بالقليل من ماء الورد لترطيبه.

الطين الأخضر يمتص الدهون الزائدة ويزيل الشوائب والأتربة من أعماق المسام.

العسل يرطب البشرة ويحميها من الالتهابات.

ماء الورد يهدئ البشرة وينعشها بعد التنظيف.

ينصح باستخدام هذا القناع مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب نوع بشرتك، مع الحرص على ترطيب البشرة بعد القناع باستخدام كريم خفيف مناسب.

قناع طبيعي لتنظيف البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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